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26 марта 2020, четверг, 16:23 223
Европа 2020-03-26T16:24:01+02:00
Українські Новини
От коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина

От коронавируса в Италии выздоровел 101-летний мужчина

Елизавета Кесельман
Италия, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии, спад эпидемии
Коронавирус в Италии. Фото: ТСН
Коронавирус в Италии. Фото: ТСН

В Италии, где по последним данным, от коронавируса умерли 683 человека, от смертоносной болезни смог вылечиться 101-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра Римини Глории Лиси.

Отмечается, что мужчину выписали из больницы 25 марта, и он вернулся к своей семье.

"Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. После 100-летнего рубежа судьба поставила перед ним новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", — говорится в сообщении.

Как передает ведомство, выздоровевший пациент обнадежил других итальянцев:

"Когда печальные хроники этих недель механически ежедневно рассказывают о вирусе, который зверствует прежде всего среди пожилых людей. И он сделал это. Господин П. сделал это", — резюмировала чиновник.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина.

Также немецкие ученые рассказали, что наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом люди от 45 и выше лет. 

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