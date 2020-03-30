Кличко дает брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Сегодня, 30 марта, мэр Киева Виталий Кличко проводет онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. Начало брифинга в 12:00.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ.

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Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Также медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.

Кроме того, из-за коронавируса в Украине на шести въездах в Кропивницкий обустраивают КПП. А 28 марта, Украина закрыла границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за карантина и чрезвычайной ситуации.

Тем временем с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.