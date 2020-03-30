Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Сьогодні, 30 березня, мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка. Початок брифінгу о 12:00.

Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

Під час брифінгу мер надасть відповіді на запитання ЗМІ.

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Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.

Крім того, з-за коронавіруса в Україні на шести в'їздах в Кропивницький облаштовують КПП. А 28 березня, Україна закрила кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через карантин та надзвичайну ситуацію.

Тим часом з початку введення карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в країну повернулися понад 144 тисяч українських громадян.