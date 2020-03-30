підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 12:05 46
Суспільство 2020-03-30T14:45:04+03:00
Українські Новини
Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Анна Рудык
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві

Сьогодні, 30 березня, мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка. Початок брифінгу о 12:00.

Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

Під час брифінгу мер надасть відповіді на запитання ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.

Крім того, з-за коронавіруса в Україні на шести в'їздах в Кропивницький облаштовують КПП. А 28 березня, Україна закрила кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через карантин та надзвичайну ситуацію.

Тим часом з початку введення карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в країну повернулися понад 144 тисяч українських громадян.

Більше новин про: Віталій Кличко Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві

У Києві вже 74 хворих на коронавірус. За добу зафі...
МОЗ заявив, що сьогодні в Україну привезуть ще 100...
Коронавірус в Україні: на шести в'їздах в Кропивни...
В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 3...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами
Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко
Новини
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус 14:47
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ 14:40
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком 14:26
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня 14:00
Політтехнолог пояснив відставку міністра Уманського 13:54
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всіх громадян, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:13
більше новин
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok