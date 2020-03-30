Коронавирус в Украине: на шести въездах в Кропивницкий обустраивают КПП

На шести въездах в Кропивницкий разворачивают контрольно-пропускные пункты из-за карантина в связи с коронавирусом, которым в Украине заразились 475 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета в Facebook.

Так, сообщается, что контрольно-пропускные пункты будут развернуты на въездах в Кропивницкий: из Знамянского, Криворожского, Бобринецкого, Ровенского, Маловисковского и Александровского направлений.

Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на своем заседании вчера, 29 марта.

Как сообщали Українські Новини, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров подтверждено 475 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Кроме того, 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее, 28 марта, Украина закрыла границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за карантина и чрезвычайной ситуации.