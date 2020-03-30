подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 09:40 629
Силовые структуры 2020-03-30T09:40:05+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Украине: на шести въездах в Кропивницкий обустраивают КПП

Коронавирус в Украине: на шести въездах в Кропивницкий обустраивают КПП

Анна Рудык
КПП, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото: полиция
Карантин в Украине. Фото: полиция

На шести въездах в Кропивницкий разворачивают контрольно-пропускные пункты из-за карантина в связи с коронавирусом, которым в Украине заразились 475 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета в Facebook.

Так, сообщается, что контрольно-пропускные пункты будут развернуты на въездах в Кропивницкий: из Знамянского, Криворожского, Бобринецкого, Ровенского, Маловисковского и Александровского направлений.

Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на своем заседании вчера, 29 марта.

Как сообщали Українські Новини, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров подтверждено 475 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Кроме того, 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее, 28 марта, Украина закрыла границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за карантина и чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о: КПП Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

За сутки в Украину вернулись 85 тыс. человек...
Спрос вырос, а поставок нет: из-за COVID-19 миру г...
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и...
Метро из-за коронавируса можно было не закрывать, ...
Падение ВВП и рост инфляции: Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей
Сегодня Рада проведет внеочередное заседание: повестка дня
Новости
В повестке дня Рады отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках под программу МВФ 10:18
В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19. Умерли — 11 человек 10:15
В США продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца апреля 10:05
Сегодня Кличко даст брифинг по коронавирусу в Киеве 10:05
Самолет с Бали.  Фото:
Прилетевшие в Борисполь украинцы отказываются покидать самолет из-за принудительной обсервации 09:54
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
больше новостей
Коронавирусом заразились больше 700 тыс. человек. Данные на 30 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok