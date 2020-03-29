Медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

В то время как в зоне риска Covid-19 находятся не только пенсионеры, в больнице Вашингтона (США), опубликовали трехмерное видео легких пациента, у которого был подтвержден аналих на коронавирус Covid-19. Об этом пишет издание CNN. По словам врача Кита Мортмана, руководителя отдела грудной хирургии больницы Джорджа Вашингтона, у пациента заболевание несколькими днями ранее проходило бессимптомно. На видео видно, как повреждаются большие участки легких. Участки, обозначенные желтым цветом на видео, представляют инфицированные и воспаленные части легкого, заявил Мортман. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9rgJOBHwTkM" frameborder="0" allowfullscreen> По словам Мортмана, на снимках показано обширное повреждение легких у в целом здорового 59-летнего мужчины с высоким кровяным давлением. "Коронавирус носит преимущественно дыхательный характер. Он проникает в слизистые оболочки, а затем попадает в легкие. То, как организм пытается это контролировать, - воспаление", - сказал Мортман. Изображения показывают, что слова, описывающие общие симптомы - кашель и одышку, - не могут действительно отразить воздействие вируса на организм. У некоторых людей ущерб после болезни может быть необратимым. Как сообщали Українські Новини, коронавирус сохраняется на пластике, а это значит, что нужно правильно обрабатывать покупки после похода в магазин. Также вирусолог рассказала, как правильно носить и обрабатывать маски.