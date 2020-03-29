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29 марта 2020, воскресенье, 18:07 1573
Америка 2020-03-29T18:26:56+03:00
Українські Новини
Медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

Медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом

Таня Войтюк
США, Врачи, Легкие, Коронавирус, как защититься от коронавируса

В то время как в зоне риска Covid-19 находятся не только пенсионеры, в больнице Вашингтона (США), опубликовали трехмерное видео легких пациента, у которого был подтвержден аналих на коронавирус Covid-19.

Об этом пишет издание CNN

По словам врача Кита Мортмана, руководителя отдела грудной хирургии больницы Джорджа Вашингтона, у пациента заболевание несколькими днями ранее проходило бессимптомно. На видео видно, как повреждаются большие участки легких.

Участки, обозначенные желтым цветом на видео, представляют инфицированные и воспаленные части легкого, заявил Мортман.

По словам Мортмана, на снимках показано обширное повреждение легких у в целом здорового 59-летнего мужчины с высоким кровяным давлением.

"Коронавирус носит преимущественно дыхательный характер. Он проникает в слизистые оболочки, а затем попадает в легкие. То, как организм пытается это контролировать, - воспаление", - сказал Мортман.

Изображения показывают, что слова, описывающие общие симптомы - кашель и одышку, - не могут действительно отразить воздействие вируса на организм.

У некоторых людей ущерб после болезни может быть необратимым.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сохраняется на пластике, а это значит, что нужно правильно обрабатывать покупки после похода в магазин.

Также вирусолог рассказала, как правильно носить и обрабатывать маски.

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