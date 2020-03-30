Коронавирусом заразились больше 700 тыс. человек. Данные на 30 марта

За сутки по всему миру зафиксировано 57 511 новых случаев заболевания коронавирусом, которым в Украине заразились уже 475 человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, согласно данным, количество зараженных коронавирусом достигло 722 435 человек. Жертвами инфекции стали 33 997 человек (3 175 за последние сутки). Вылечились от коронавируса 151 991 человек.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом находятся США. Здесь инфицированы 142 356 человек (19 690 за сутки). Количество летальных случаев в США составляет 2 506 (321 за сутки), выздоровели - 4 856.

На втором месте находится Италия с 97 689 случаями коронавируса (5 217 за сутки). Погибли 10 779 человек (756 за сутки), выздоровели - 13 030. Италия остается страной, в которой самая высокая смертность от коронавируса в мире.

Китай, который стал первым эпицентром эпидемии коронавируса, находится на третьем месте по заболеваемости - 82 149 случаев, 3 308 летальных.

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом: Испания - 80 110 случаев, 6 803 летальных; Германия - 62 435 случаев, 541 летальный; Франция - 40 723, 2 611 летальных; Иран - 38 309 случаев, 2 640 летальных, Великобритания - 19 874 случая, 1 231 летальный; Швейцария - 14 829 случаев, 300 летальных; Нидерланды - 10 930, 772 летальных.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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