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28 марта 2020, суббота, 22:20 652
Политика 2020-03-28T22:24:16+02:00
Українські Новини
Киев закупил 100 тыс. марлевых масок. Часть из них завезли в аптеки

Киев закупил 100 тыс. марлевых масок. Часть из них завезли в аптеки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Защитные маски, медицинские маски
Защитная маска
Защитная маска

Киевская госадминистрация купила 100 тыс. защитных масок за 1 млн гривен, в то время как в интернете маски можно купить по заоблачной цене, а чтобы не переплачивать, можно сделать их своими руками.

Об этом Українським Новинам сообщили в Киевской государственной администрации. 

"100 тыс. марлевых масок купили по 10 гривен за единицу. Часть уже поставлена в сеть аптек "Фармация", другие ожидаем в ближайшее время", - сказали в КГГА. 

Кроме того, 100 тыс. масок Киев получил как гуманитарную помощь от компании "Эпицентр". 

Еще 70 тыс. масок закупило КП "Фармация". 

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. 

Ранее  Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Также Черновицкая ОГА хочет ввести особый режим въезда и выезда из области. Кроме того, в Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса.

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