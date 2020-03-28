Киев закупил 100 тыс. марлевых масок. Часть из них завезли в аптеки

Киевская госадминистрация купила 100 тыс. защитных масок за 1 млн гривен, в то время как в интернете маски можно купить по заоблачной цене, а чтобы не переплачивать, можно сделать их своими руками.

Об этом Українським Новинам сообщили в Киевской государственной администрации.

"100 тыс. марлевых масок купили по 10 гривен за единицу. Часть уже поставлена в сеть аптек "Фармация", другие ожидаем в ближайшее время", - сказали в КГГА.

Кроме того, 100 тыс. масок Киев получил как гуманитарную помощь от компании "Эпицентр".

Еще 70 тыс. масок закупило КП "Фармация".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.

Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Также Черновицкая ОГА хочет ввести особый режим въезда и выезда из области. Кроме того, в Черновицкой области трое пациентов излечились от коронавируса.