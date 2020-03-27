Пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине

В Украине продлили карантин до 24 апреля. Порой бывает трудно придумать, чем заняться на карантине, когда все книги прочитаны, в доме убрано, а от спорта хочется лезть на стенку. Українські Новини составили подборку комедийный сериалов от Netflix, которые помогут разнообразить время на карантине.

Ненасытная

Главную героиню Пэтти Блейделл недолюбливают в школе за её полноту. Она как никто другой знает, что такое быть изгоем. Но после несчастного случая девушке приходится следовать жидкой диете и окончанию летних каникул она возвращается в школу уже стройной, красивой и ненасытной до мести. Ее устремленность замечает адвока и тренер Боб Армстронг, у которого появляется желание сделать девушку победительницей конкурса красоты.

Жизни матрешки

После празднования 36-го дня рождения Надя Вулваков, пытаясь поймать кота, попадает под машину. Но она не умирает. Вместо того, чтобы умереть, Надя обнаруживает себя в уборной на той самой вечеринке. Девушка попадает во временную петлю, где любые её действия приводят к смерти, а затем и к возвращению на праздник. Вскоре Надя обнаруживает, что во временную петлю попал также парень по имени Алан. Вместе они пытаются выяснить причину петли и как из нее вырваться.

Политик

Главный герой - богатый студент Пейтон Хобарт, который еще в детстве решил стать известным политиком и президентом США. Но перед тем, как сделать настоящую карьеру, Хобарту придется стать президентом студенческого совета и получить стипендию в Гарварде.

Мертв для меня

"Мертв для меня" — сериал о крепкой женской дружбе. Джен недавно стала вдовой и теперь пытается справиться с потерей любимого. В группе совместной терапии она встречает Джуди. Жених Джуди скончался от сердечного приступа. В сериале показали мы видим две схожие ситуации, но главные героини действуют по-разному. Джен оказалась в мрачной глубине депрессии, тогда как Джуди сохраняет позитивный настрой, присущий ее характеру.

Половое воспитание

Оттис — замкнутый интроверт-девственник, живущий с матерью секс-терапевтом. Он почти не интересуется этой темой, но видит, какие проблемы в романтических отношениях тот влечёт. У Мэйв, напротив, половая жизнь идёт полным ходом и даже мешает ей учиться и налаживать здоровые отношения с окружающими. Вместе герои решают заняться половым воспитанием сверстников. Углубляясь в чужие проблемы, они исследуют и свои собственные.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие еще сериалы и фильмы можно посмотреть на карантине.