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27 марта 2020, пятница, 20:00 25
Жизнь 2020-03-27T20:15:01+02:00
Українські Новини
Пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине

Пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине

Елена Новикова
сериалы, Netflix, зарубежные сериалы, Нетфликс, Комедийные сериалы, Половое воспитание, Ненасытная, Мертвый для меня, Жизни матрешки

В Украине продлили карантин до 24 апреля. Порой бывает трудно придумать, чем заняться на карантине, когда все книги прочитаны, в доме убрано, а от спорта хочется лезть на стенку. Українські Новини составили подборку комедийный сериалов от Netflix, которые помогут разнообразить время на карантине.

Ненасытная

Главную героиню Пэтти Блейделл недолюбливают в школе за её полноту. Она как никто другой знает, что такое быть изгоем. Но после несчастного случая девушке приходится следовать жидкой диете и окончанию летних каникул она возвращается в школу уже стройной, красивой и ненасытной до мести. Ее устремленность замечает адвока и тренер Боб Армстронг, у которого появляется желание сделать девушку победительницей конкурса красоты.

 

Жизни матрешки

После празднования 36-го дня рождения Надя Вулваков, пытаясь поймать кота, попадает под машину. Но она не умирает. Вместо того, чтобы умереть, Надя обнаруживает себя в уборной на той самой вечеринке. Девушка попадает во временную петлю, где любые её действия приводят к смерти, а затем и к возвращению на праздник. Вскоре Надя обнаруживает, что во временную петлю попал также парень по имени Алан. Вместе они пытаются выяснить причину петли и как из нее вырваться.

 

Политик

Главный герой - богатый студент Пейтон Хобарт, который еще в детстве решил стать известным политиком и президентом США. Но перед тем, как сделать настоящую карьеру, Хобарту придется стать президентом студенческого совета и получить стипендию в Гарварде.

 

Мертв для меня

"Мертв для меня" — сериал о крепкой женской дружбе. Джен недавно стала вдовой и теперь пытается справиться с потерей любимого. В группе совместной терапии она встречает Джуди. Жених Джуди скончался от сердечного приступа. В сериале показали мы видим две схожие ситуации, но главные героини действуют по-разному. Джен оказалась в мрачной глубине депрессии, тогда как Джуди сохраняет позитивный настрой, присущий ее характеру.

 

Половое воспитание

Оттис — замкнутый интроверт-девственник, живущий с матерью секс-терапевтом. Он почти не интересуется этой темой, но видит, какие проблемы в романтических отношениях тот влечёт. У Мэйв, напротив, половая жизнь идёт полным ходом и даже мешает ей учиться и налаживать здоровые отношения с окружающими. Вместе герои решают заняться половым воспитанием сверстников. Углубляясь в чужие проблемы, они исследуют и свои собственные.

 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие еще сериалы и фильмы можно посмотреть на карантине. 

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