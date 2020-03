Идеальный плейлист для пандемической вечеринки: что послушать на вынужденном карантине

Так как в Украине продлили карантин из-за растущего количества заражений Covid-19 в столице и в областях, Українські Новини подготовили для вас идеальный плейлист для "коронавирусной" вечеринки в изоляции.

1. СКАЙ - Тебе це може вбити

Для начала немного украинского. Идеальная песня для того, чтобы подобрать вино под гречку и устроить уютный вечер в компании самого себя.

https://www.youtube.com/watch?v=O5Jqszb5nl8" frameborder="0" allowfullscreen>

2. Sasha Boole - Зі смертю під вінець

Кантри стиль, украинские мотивы и приятный голос. Ну что еще нужно для приятного вечера?

https://www.youtube.com/watch?v=XQ4Qrl3eelE" frameborder="0" allowfullscreen>

3. Твій Бог Сьогодні П'яний - Похоронна Справа

Для ценителей украинского рэпа. В условиях карантина - почти что идеально.

https://www.youtube.com/watch?v=mMGryLa2yC0" frameborder="0" allowfullscreen>

4. John Lennon - Isolation

Бессмертный Джон Ленон и тут угадал. Куда же без него на карантине.

https://www.youtube.com/watch?v=3GBDN3G0QoU" frameborder="0" allowfullscreen>

5. Britney Spears - Toxic

Как на счет того, чтобы заняться зарядкой под что-то энергичное? Ну или просто потанцевать? Тогда однозначно Бритни Спирс.

https://www.youtube.com/watch?v=LOZuxwVk7TU" frameborder="0" allowfullscreen>

6. Maroon 5 - Harder To Breathe

От чего же еще должно быть трудно дышать, как не от Адама Левина?

https://www.youtube.com/watch?v=rV8NHsmVMPE" frameborder="0" allowfullscreen>

7. Bee Gees - Stayin' Alive

Самое время вспомнить 70-ые и немного потанцевать под диско-мюзикл Saturday Night Fever ("Лихорадка субботнего вечера").

https://www.youtube.com/watch?v=fNFzfwLM72c" frameborder="0" allowfullscreen>

8. Higher Brothers x Famous Dex - Made In China

Необычно, но актуально, как никогда. На случай, если захотелось послушать песню, в которой понятна лишь одна фраза.

https://www.youtube.com/watch?v=rILKm-DC06A" frameborder="0" allowfullscreen>

9. System Of A Down - Toxicity

Для разнообразия, немного динамичного рока, чтобы соседи тоже не скучали и знали, что вы дома, карантинитесь.

https://www.youtube.com/watch?v=iywaBOMvYLI" frameborder="0" allowfullscreen>

10. Eastblock Bitches x Ostblockschlampen - Virus

Качественный бит, тоже актуально для спорта в условиях закрытого пространства. На случай, если не знаете как выходить свои 10 тыс. шагов.

https://www.youtube.com/watch?v=aWYjlRL3pMw" frameborder="0" allowfullscreen>

11. The Weeknd - Can't Feel My Face

Вспоминаем первое правило защиты от вирусов и танцуем, не прикасаясь к своему лицу.

https://www.youtube.com/watch?v=KEI4qSrkPAs" frameborder="0" allowfullscreen>

12. Dax - I Can't Breathe

Идеально для продолжения вечеринки.

https://www.youtube.com/watch?v=3H3yuiGynYE" frameborder="0" allowfullscreen>

13. Depeche Mode - Shake The Disease

Хороший плей-лист не обходится без Дейва Гаана. Потанцевать, отдохнуть, подумать о жизни. Все что угодно под эту песню.

14. Ben Lee - Catch My Disease

Главное не переусердствовать и держать дистанцию. Помните, 1,5 метра, а лучше чуть больше.

15. The Cardigans - Sick & Tired

Тут даже не поспоришь, а слова лишние.

В любом случае, слушайте музыку, читайте или просто ничего не делайте. Главное, чтобы вы были здоровы. А Українські Новини расскажут, как еще можно провести онлайн-досуг на карантине. Например, сходить в театр, при этом даже не вставая с кровати. Или посмотреть пару фильмов об эпидемиях, которые как никогда будут кстати на вынужденных каникулах.