Десять романтических комедий, которые разнообразят дни на карантине

В то время, как в Украине объявили карантин и крупные сети кинотеатров временно приостановили свою работу, можно соскучиться за хорошими фильмами. Романтические комедии могут отвлечь на карантине и разнообразить время. О том, какие романтические комедии стоит посмотреть, расскажут Українські Новини.

Свадебный год

Мара уверена, что никогда не вступит в брак и даже знакомство с Джеком, который готов к длительным отношениям, не может переубедить ее. Но все может изменится, ведь она получает 15 приглашений на свадьбу.

Идеальное свидание

Брукс мечтает поступить в Йельский университет, но для этого ему необходимы деньги. Однажды он получает предложение сходить на школьную вечеринку за вознаграждение от не слишком успешной девушки. Когда Брукс понимает, что это неплохой способ подзаработать, он с помощью лучшего друга парень запускает приложение, в котором девушки могут выбирать, какую роль он будет исполнять на их платном свидании. Постепенно Брукс приближается к своим целям, однако все больше отдаляется от своих близких и настоящих друзей.

Та еще парочка

Главный герой неудачливый журналист Фред Фларски, с детства влюблен в свою няню Шарлотту Филд, которыя стала госсекретарём США. Ондажды их судьбы пересекаются вновь и Шарлотта предлагает Фреду стать своим спичрайтером. В главных ролях Шарлиз Терон и Сет Роген.

Чего хотят мужчины

Сюжет повествует об истории спортивного агента, которая в результате несчастного случая научилась читать мысли мужчин. Она решает использоваться свои способности преимущественно с целью заключить контракт со звездой NBA.

Кто-то классный

Музыкальная журналистка Дженни заполучает работу своей мечты и ей предстоит переезд в Сан-Франциско. Но ее парень, с которым она встречается девять лет, пытается препятствовать этом и они расходятся. Пытаясь прийти в себя после разрыва долгих отношений, Дженни наслаждается последним вечером в Нью-Йорке вместе с двумя лучшими подругами.

Окей, Лекси

Лекси — виртуальный помощник в телефоне. Она знает абсолютно все тайны и секреты про вас. Но сегодня у неё очень скверное настроение.

Образование

Сюжет фильма повествует двух старшеклассниц из провинциального города, которые слишком серьезно относятся к собственному будущему. Пока их одноклассники прожигают жизнь, девочки усиленно учатся. Но пока они игнорировали тусовки, сверстники благополучно успели преуспеть в обоих начинаниях. Близится выпускной бал и девушки решаются на один день забыть об учебе и книгах, чтобы восполнить пробел и насладиться безвозвратно уходящей юностью.

Ты умеешь хранить секреты?

Каждая девушка хранит свое секреты, которыми она ни с кем не поделится, кроме, симпатичного незнакомца в самолете. Но что, есди волей случая этот незнакомец окажется вашим новым начальником?

Плюс один

Убежденного холостяка Бена и его подругу Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашают сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой.

Ну разве не романтично?

Эта романтическая комедия повествует о молодой и циничной женщине, которая разочаровалась в отношениях и отказалась от личной жизни. Но волей случая она оказывается в эпицентре любовных страстей, куда также ввязывается ее "друг" и один неприступный красавец.

Ты - мое сомнение

Фильм повествует о Саше и Маркусе — паре, про которую говорили, что они рано или поздно будут вместе. Но они всегда оставались просто хорошими друзьями, жизни которых разошлись после окончания учебы. Но 15 лет спустя они встречаются вновь. Саша стала известным шеф-поваром, а Маркус теперь музыкант. Между ними вроде бы пробегает искра, но они понимают, что за 15 лет между ними образовалась слишком большая пропасть.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие еще фильмы и сериалы можно посмотреть. А также о том, как провести онлайн-досуг.