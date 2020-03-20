Пять идей, чем еще можно заняться на карантине

В то время, как в Украине объявили карантин, граждан призывают по возможности не выходить на улицу. Но находиться долгое время в четырех стенах порой бывает очень сложно. Когда все фильмы и сериалы просмотрены, книги прочитаны, а в Интернете новости только про коронавирус, возникает вопрос о том, чем еще себя отвлечь. О том, чем еще можно заняться на карантине, расскажут Українські Новини.

Поиграть в настольные игры

"Монополия", "Крокодил", "Эрудит" и другие настольные игры помогут занять и разнообразить время на карантине. Также они улучшают многие навыки, помогают собрать всю семью за столом. Если в доме нет настольных игор, то самые несложные всегда можно сделать своими руками.

Приготовить новое блюдо

Пришло время приготовить еду по рецептам, которые давно уже откладывась на потом. К готовке можно привлечь всю семью. Это также поможет провести время вместе.

Сделать генеральную уборку

Еще одно дело до которого не всегда доходят руки. Качественно убрать каждый уголок дома, перебрать одежду можно не за один раз. А разбить эти дела на несколько дней.

Найти новое хобби

Для хобби тоже иногда сложно выделить время. А у некоторых людей его вовсе нет. В время карантина можно начиться чему-то новому, тем более, что в Интернете есть очень много различных уроков.

Общение с близкими

Даже если близкие находятся далеко, то с ними всегда можно поговорить по телефону или о видеосвязи. Во время карантина наконец можно вдоволь наговориться с семьей и друзьями.

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