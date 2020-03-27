Карантин во Франции продлили еще на две недели

В то время, как в Украине карантин продлил до 24 апреля, власти Франции также объявили о продлении карантина еще на две недели в связи с нарастанием инфекцииCOVID-19 среди населения. Об этом передает издание Actu17.

Как заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, карантин решено продлить до 15 апреля в целях замедления распространения эпидемии коронавируса.

До сегодняшнего дня карантин должен был продлиться до 31 марта. На данный момент закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Как сообщали Українські Новини, в Париже людей без места жительства временно поселили в гостиницы.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса Италия прогрозила выходом из Европейского Союза.

Также условия карантина ужесточила Швеция: запрещено собираться компанией больше, чем из 50 человек.

Тем временм, Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус, а Грузия отказалась принять партию экспресс-тестов на коронавирус от той же компании, что и Испания.