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27 марта 2020, пятница, 17:22 43
Мир 2020-03-27T17:29:19+02:00
Українські Новини
Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Елизавета Кесельман
Великобритания, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Великобритании, Коронавирус у чиновника
Мэтт Хэнкок. Фото: Википедия
Мэтт Хэнкок. Фото: Википедия

После того, как мир облетела новость о том, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, инфекцию COVID-19 обнаружили также у министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что у чиновника обнаружили положительный результат на тест от коронавируса. На данный момент он находится в самоизоляции дома, и согласно информации ведомства, имеет лишь легкие симптомы.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.

В Великобритании все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу.

До этого в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.

Также экоактивистка Грета Тунберг считает, что у нее коронавирус. Она ушла на самоизоляцию без прохождения теста в связи с тем, что в Швеции тест на коронавирусную инфекцию делают лишь в крайних случаях. 

Тем временм, легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминго — заразился коронавирусом.

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