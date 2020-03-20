Великобритания закрывает все заведения, кроме аптек и продмагов из-за пандемии коронавируса

После того, как в Лондоне было принято решение закрыть 40 станций метро, с сегодняшнего вечера, все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу. Об этом анонсировало Британское правительство, передает ВВС.

Отмечается, что работать будут только компании по доставкам еды на дом и с собой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал «как можно скорее» закрыть ночные клубы, театры, кинотеатры, спортзалы и развлекательные заведения.

По словам главы британского правительства, введены ограничения, которые будут просматривать каждый месяц.

Это наиболее жесткие ограничения в связи с эпидемией коронавируса, которые объявила Великобритания.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз.

Кроме того, Израильская разведка в ходе спецоперации закупила 100 тысяч тестов на коронавирус у стран Персидского залива.

Тем временем, в Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина.