Великобритания закрывает все заведения, кроме аптек и продмагов из-за пандемии коронавируса

После того, как в Лондоне было принято решение закрыть 40 станций метро, с сегодняшнего вечера, все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу. Об этом анонсировало Британское правительство, передает ВВС. Отмечается, что работать будут только компании по доставкам еды на дом и с собой. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал «как можно скорее» закрыть ночные клубы, театры, кинотеатры, спортзалы и развлекательные заведения. По словам главы британского правительства, введены ограничения, которые будут просматривать каждый месяц. Это наиболее жесткие ограничения в связи с эпидемией коронавируса, которые объявила Великобритания. Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз. Кроме того, Израильская разведка в ходе спецоперации закупила 100 тысяч тестов на коронавирус у стран Персидского залива. Тем временем, в Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина.