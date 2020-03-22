Легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминго — заразился коронавирусом

Известный оперный певец из Испании, где по состоянию на сегодня зафиксировали больше 25 тысяч случаев заболевания COVID-19, Пласидо Доминго инфицирован коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что это мой моральный долг объявить вам, что я получил положительный тест на COVID-19. Мы с моей семьей все находимся в самоизоляции. Сейчас мы все в хорошем состоянии, но у меня были такие симптомы, как лихорадка и кашель, поэтому я решил сдать анализы, и результаты вернулись положительными", — написал певец.

Певец призвал своих поклонников чаще мыть руки и оставаться дома.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 21 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 275,5 тыс. человек. А по состоянию на 22 марта — уже 304 544.

Ранее в Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Кроме того. Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.