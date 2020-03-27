Міністр охорони здоров'я Великобританії заразився коронавірусом

Після того, як світ облетіла новина про те, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, інфекцію COVID-19 виявили також у міністра охорони здоров'я Британії Метта Хенкока. Про це повідомляє ВВС.

Наголошується, що у чиновника виявили позитивний результат на тест від коронавірусу. На даний момент він знаходиться в самоізоляції будинку, і, згідно з інформацією відомства, має лише легкі симптоми.

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія пішла на жорсткий карантин через коронавірус. Заборонено виходити з дому без потреби.

У Великобританії всі заклади громадського харчування (паби, ресторани, кафе) припиняють свою роботу в цілях протидії коронавірусу.

До цього в Лондоні через коронавірусу на карантину закрили 40 станцій метро.

Також екоактивістка Грета Тунберг вважає, що у неї коронавірус. Вона пішла на самоізоляцію без проходження тесту у зв'язку з тим, що в Швеції тест на коронавірусну інфекцію роблять лише в крайніх випадках.

Тим часом, легенда іспанської опери — 79-річний Пласідо Домінго — заразився коронавірусом.