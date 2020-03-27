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27 марта 2020, пятница, 11:27 57
Политика 2020-03-27T11:37:53+02:00
Українські Новини
"Феофания" закупила полтысячи тестов на коронавирус

"Феофания" закупила полтысячи тестов на коронавирус

Виолетта Чайковская
Госуправление делами при Президенте, ГУД, Госзакупки, Феофания, Коронавирус, ДУС, Государственное управление делами, Экспресс-тесты, Тест на коронавирус, лечение коронавируса, ПЦР-тесты
Феофания фото: strana.ua
Феофания фото: strana.ua

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами (ГУД) закупила 340 экспресс-тестов на коронавирус и 192 теста полимерно-цепной реакции (ПЦР) за 226,2 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок, передают Українськi Новини.

26 марта "Феофания" подписала договор с ООО "Некст Левел Диагностикс" (собственник – Али Османов) на поставку в течение 20 дней 192 ПЦР-тестов за 115 200 гривен (600 гривен за штуку) и 240 быстрых тестов для выявления антител к коронавирусу за 78 960 гривен (330 гривен за штуку), а с ООО "Окира" (собственник – Ирина Кушнарева) – еще 100 экспресс-тестов за 31 993 гривны (320 гривен за штуку).

Также 26 марта "Феофания" закупила у ООО "Медицинская компания "Эмпирика" (собственник - Анна Лактионова) за 343 230 гривен 300 защитных очков и 110 защитных комбинезонов.

В свою очередь государственное учреждение "Поликлиника №2" Госуправления делами (которое обеспечивает предоставление медуслуг при обслуживании мероприятий с участием высших должностных лиц государства и официальных иностранных делегаций) 18 марта закупило у "Окиры" за 6 400 гривен 20 быстрых тестов на коронавирус (по 320 гривен/штука).

Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" ГУД 16 марта объявила тендер на закупку 1 аппарата штучной вентиляции легких за 1,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта стало известно, как больницы готовятся к приему чиновников в случае их заражения коронавирусом. Оказалось, что VIP-палаты для политиков предусмотрены законодательством. Президент Владимир Зеленский поручил отменить соответствующие нормативные акты, а также Зеленский пригрозил главврачам санкциями за спецусловия для "больших шишек".

Карантин из-за коронавируса продлен в Украине почти до мая.  Пока в Украине уже более 200 заразившихся коронавирусом. А в мире коронавирусом инфицированы более полумиллиона людей

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