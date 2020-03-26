Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский готов отменить приказ о VIP-палатах для первых лиц государства. Об этом он собщил во время брифинга сегодня, 26 марта

Так, сообщается, что в приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, которые в случае заболевания коронавирусом должны проходить лечение в отдельных палатах, где их могут охранять. Такая практика действует не только в Украине. Однако, Владимир Зеленский настроен отменить этот приказ.

"Речь о том, что в случае заболевания первого лица государство должно иметь определенные условия, отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика была всегда и не только в Украине. Но я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь это произойдет и мы будем за это благодарны", - сказал Кличко.

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