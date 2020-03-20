подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Что нужно знать о тестах на коронавирус и можно ли их сделать самостоятельно
20 марта 2020, пятница, 06:12 200
Политика 2020-03-20T06:12:01+02:00
Українські Новини
Что нужно знать о тестах на коронавирус и можно ли их сделать самостоятельно

Что нужно знать о тестах на коронавирус и можно ли их сделать самостоятельно

Кира Молчанова
Коронавирус, Тест-система, Тест-системы, коронавирус в Украине
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook

На сегодня в Украине доступно два вида тестов на выявление нового коронавируса COVID-19 — это тест-системы и экспресс-тесты. "Правда життя" рассказала, какой из них более точный и стоит ли тестрироваться для собственного успокоения.

Первый нельзя провести дома: его выполняют только в лабораториях. Материал берут у человека из носа, а потом ищут в нем частички вируса. Экспресс-тесты проводят любые больницы. Для этого берут капиллярную или венозную кровь.

Тест-системы проводятся на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест). Считается, что это тестирование более точное. Экспресс-тесты обнаруживают только косвенные признаки вируса и взаимодействуют с антитезами, которые вырабатывает организм, если в нем присутствует вирус.

Метод исследования полимеразной цепной реакции применяется ужа давно. С его помощью ищут разные вирусные инфекции. Специфические тесты для выявления инфицирования новым COVID-19 были разработаны всего в течение недели после того, как китайские специалисты расшифровали его геном. ПЦР-тест позволяет обнаружить даже единичные копии коронавируса. Анализ выполняется быстро — всего за 2-3 часа. К тому же, пациенту не нужно колоть палец или брать у него кровь из вены.

Но если вы обнаружите у себя симптомы ОРВИ, то это не значит, что семейный врач сразу сделает тест на COVID-19.

На сегодня в Украине человеку могут назначит тест на коронавирус в двух случаях — это симптомы или информация о том, что пациент контактировал с зараженным человеком. Сейчас врачи сначала удостоверятся, что у человека не грипп. Для этого нужен мазок из носа. Если это не грипп, исключают другие вирусы. Например, аденовирусы, риновирусы и другие коронавирусы. Если это не они тоже, то образцы направят в вирусологические лаборатории, где уже подтвердят или опровергнут, что у пациента именно COVID-19.

В Украине региональных лабораторий, где проверяют на COVID-19, уже 9. В частности, в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове, Запорожье и Киевской областной лаборатории.

В Центре общественного здоровья рассказали, что экспресс-тесты не стоит покупать для самодиагностики. Для их использования нужны определенные медицинские навыки. К тому же, быстрый тест не дает стопроцентный результат, и за точной информацией нужно обращаться в лабораторию.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

Тогда же в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

19 марта стало известно об одном подтвержденном случае в Житомире и одном в Киеве.

Больше новостей о: Коронавирус Тест-система Тест-системы коронавирус в Украине

НСЖУ просит правительство дать налоговые льготы пе...
СНБО инициирует размещение врачей в гостиницах и т...
На коронавирус в Украине обследовали за все время ...
Клинике Пальчевского отказались поставлять тесты н...
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек
В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина
Новости
Коронавирус. Фото: freepik
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек 23:50
США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса 23:43
Зеленский ввел в состав СНБО Резникова 23:34
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Пожизненное, штрафы и смертная казнь. Как в Украине и в мире наказывают за нарушение карантина 22:58
Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина 22:33
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok