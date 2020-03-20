Что нужно знать о тестах на коронавирус и можно ли их сделать самостоятельно

На сегодня в Украине доступно два вида тестов на выявление нового коронавируса COVID-19 — это тест-системы и экспресс-тесты. "Правда життя" рассказала, какой из них более точный и стоит ли тестрироваться для собственного успокоения.

Первый нельзя провести дома: его выполняют только в лабораториях. Материал берут у человека из носа, а потом ищут в нем частички вируса. Экспресс-тесты проводят любые больницы. Для этого берут капиллярную или венозную кровь.

Тест-системы проводятся на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест). Считается, что это тестирование более точное. Экспресс-тесты обнаруживают только косвенные признаки вируса и взаимодействуют с антитезами, которые вырабатывает организм, если в нем присутствует вирус.

Метод исследования полимеразной цепной реакции применяется ужа давно. С его помощью ищут разные вирусные инфекции. Специфические тесты для выявления инфицирования новым COVID-19 были разработаны всего в течение недели после того, как китайские специалисты расшифровали его геном. ПЦР-тест позволяет обнаружить даже единичные копии коронавируса. Анализ выполняется быстро — всего за 2-3 часа. К тому же, пациенту не нужно колоть палец или брать у него кровь из вены.

Но если вы обнаружите у себя симптомы ОРВИ, то это не значит, что семейный врач сразу сделает тест на COVID-19.

На сегодня в Украине человеку могут назначит тест на коронавирус в двух случаях — это симптомы или информация о том, что пациент контактировал с зараженным человеком. Сейчас врачи сначала удостоверятся, что у человека не грипп. Для этого нужен мазок из носа. Если это не грипп, исключают другие вирусы. Например, аденовирусы, риновирусы и другие коронавирусы. Если это не они тоже, то образцы направят в вирусологические лаборатории, где уже подтвердят или опровергнут, что у пациента именно COVID-19.

В Украине региональных лабораторий, где проверяют на COVID-19, уже 9. В частности, в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове, Запорожье и Киевской областной лаборатории.

В Центре общественного здоровья рассказали, что экспресс-тесты не стоит покупать для самодиагностики. Для их использования нужны определенные медицинские навыки. К тому же, быстрый тест не дает стопроцентный результат, и за точной информацией нужно обращаться в лабораторию.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

Тогда же в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

19 марта стало известно об одном подтвержденном случае в Житомире и одном в Киеве.