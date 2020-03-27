"Укрзализныця" назначила поезд для эвакуации украинцев из России

Акционерное общество "Укрзализныця", которое продлило сроки возврата билетов, назначило поезд для эвакуации украинцев из России на пятницу, 27 марта. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры назначила на 27 марта рейс поезда №906 "Киев - Москва" и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - сказано в нем.

Отмечается, что поезд отправится из Киева в пятницу в 18:36, прибытие в Москву запланировано на 10:14 28 марта.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

Украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.