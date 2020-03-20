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20 марта 2020, пятница, 12:23 140
Общество 2020-03-20T12:27:34+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

Валерия Драгомирова
Отмена поезда, Укразализныця, Отмена рейса, Возврат билетов
Укрзализныця
Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" из-за карантина в стране продлило сроки возврата билетов на поезда внутреннего и международного сообщения.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства инфраструктуры в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов – вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться на протяжении 90 суток для (поездов) внутреннего сообщения, и 180 суток – для международного", - говорится в сообщении.

При этом обращаться в железнодорожные кассы для проставления отметок на билете (погашения билета) не обязательно; для возврата денег нужен только оригинал билета с отметкой или без отметки.

Электронные билеты подлежат возврату при помощи онлайн-сервисов; при наличии комиссии за возврат полный объем комиссии будет зачислен на карту пассажира отдельным платежом.

Стоимость билетов на поезда пригородного сообщения также будет возвращаться в полном объеме.

Средства за неиспользованные или частично использованные абонементные билеты можно будет вернуть на протяжении месяца с даты запланированной поездки.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта "Укрзализныця" приостановила пригородное и внутреннее железнодорожное сообщение.

Кроме того, "Укрзализныця" ввела ограничение на посещение железнодорожных вокзалов с 12:00 18 марта.

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