"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

Акционерное общество "Укрзализныця" из-за карантина в стране продлило сроки возврата билетов на поезда внутреннего и международного сообщения.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства инфраструктуры в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов – вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться на протяжении 90 суток для (поездов) внутреннего сообщения, и 180 суток – для международного", - говорится в сообщении.



При этом обращаться в железнодорожные кассы для проставления отметок на билете (погашения билета) не обязательно; для возврата денег нужен только оригинал билета с отметкой или без отметки.



Электронные билеты подлежат возврату при помощи онлайн-сервисов; при наличии комиссии за возврат полный объем комиссии будет зачислен на карту пассажира отдельным платежом.



Стоимость билетов на поезда пригородного сообщения также будет возвращаться в полном объеме.



Средства за неиспользованные или частично использованные абонементные билеты можно будет вернуть на протяжении месяца с даты запланированной поездки.



Как сообщали Українські Новини, 18 марта "Укрзализныця" приостановила пригородное и внутреннее железнодорожное сообщение.



Кроме того, "Укрзализныця" ввела ограничение на посещение железнодорожных вокзалов с 12:00 18 марта.



