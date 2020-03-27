"Укрзалізниця" призначила поїзд для евакуації українців з Росії

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке продовжило терміни повернення квитків, призначило поїзд для евакуації українців з Росії на п'ятницю, 27 березня. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" за дорученням Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури призначила на 27 березня рейс поїзда №906 "Київ - Москва" і назад для повернення у свої країни громадян України і Російської Федерації, які внаслідок обмежувальних заходів у зв'язку з карантином не мають можливості самостійно перетнути кордон", - сказано в ньому.

Наголошується, що поїзд відправиться з Києва в п'ятницю в 18:36, прибуття до Москви заплановано на 10:14 28 березня.

У зворотному напрямку поїзд №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде в Київ 29 березня о 7:32.

Квитки на вказаний поїзд доступні в продажу тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ заборонити пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавірусу.

Українців, які не встигнуть повернутися з-за кордону до 28 березня, будуть поступово евакуювати, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місцях їх перебування і готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції.