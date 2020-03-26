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26 марта 2020, четверг, 23:40 69
Политика 2020-03-27T00:00:43+02:00
Українські Новини
СБУ после введения карантина объявила еще один тендер на закупку 17 автомобилей за 11 млн гривен

СБУ после введения карантина объявила еще один тендер на закупку 17 автомобилей за 11 млн гривен

Кира Молчанова
СБУ, Тендер, Госзакупки, электронные госзакупки
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины после введения карантина, который продлится минимум до 24 апреля, объявила еще один тендер на закупку 17 автомобилей за 10,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 23 марта.

Известно, что СБУ хочет купить 12 обычных автомобилей Renault Duster, один Renault Kadjar, два полноприводных Renault Duster и два микроавтобуса FORD.

Тендерные предложения закрываются 24 апреля.

Ожидаемая стоимость 10 825 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен. Это тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины Александра Якушева.

До этого Зеленский внес в парламент законопроект о реформе СБУ.

Кроме того, в начале марта Национальная полиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в период карантина объявило тендер на закупку услуг по письменному переводу с иностранных языков за 7,1 млн гривен.

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