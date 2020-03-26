Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

В то время, как по мнению экспертов новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины Александра Якушева. Об этом говорится в указе №114 от 25 марта, передают Українськi Новини. "Назначить Якушева Александра Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - сказано в нем. В 2015 году подполковник Якушев работал помощником главы СБУ - начальником отдела ведомства аппарата главы СБУ. Также Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области и назначил в Сумской и Черниговской. Как собщается в указах №115-118 от 25 марта, президент уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича, который проработал на этой должности с 11 сентября 2019 года, а до этого возглавлял управление в Ивано-Франковской области и был заместителем начальника главного управления в Киевской области и Киеве. Вместо него назначен Роман Дудин, открытая информация о биографии которого отсутствует. В Сумской области начальником управления стал Олег Салюк, а в Черниговской - Павел Ревунов. Салюк ранее был заместителем начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области, когда его возглавлял Найдич, а Ревунов - заместителем начальника управления в Черниговской области. Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности и назначил его заместителем главы СБУ. В марте Зеленский внес в парламент законопроект о реформе СБУ.