Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

В то время, как по мнению экспертов новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины Александра Якушева.

Об этом говорится в указе №114 от 25 марта, передают Українськi Новини.

"Назначить Якушева Александра Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

В 2015 году подполковник Якушев работал помощником главы СБУ - начальником отдела ведомства аппарата главы СБУ.

Также Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области и назначил в Сумской и Черниговской.

Как собщается в указах №115-118 от 25 марта, президент уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича, который проработал на этой должности с 11 сентября 2019 года, а до этого возглавлял управление в Ивано-Франковской области и был заместителем начальника главного управления в Киевской области и Киеве.

Вместо него назначен Роман Дудин, открытая информация о биографии которого отсутствует.

В Сумской области начальником управления стал Олег Салюк, а в Черниговской - Павел Ревунов.

Салюк ранее был заместителем начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области, когда его возглавлял Найдич, а Ревунов - заместителем начальника управления в Черниговской области.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности и назначил его заместителем главы СБУ.

В марте Зеленский внес в парламент законопроект о реформе СБУ.