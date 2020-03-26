підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
  • Новини
  • Політика
  • СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень
26 березня 2020, четвер, 23:40 6
Політика 2020-03-27T04:00:01+02:00
Українські Новини
СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень

СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень

Кира Молчанова
СБУ, Тендер, автомобілі, Державні закупівлі
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України після введення карантину, який триватиме мінімум до 24 квітня, оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 10,8 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошений 23 березня.

Відомо, що СБУ хоче купити 12 звичайних автомобілів Renault Duster, один Renault Kadjar, два повнопривідних Renault Duster і два мікроавтобуса FORD.

Тендерні пропозиції закриваються 24 квітня.

Очікувана вартість 10 825 000 гривень.

Ізкриншот з сайту прозорро про замовника тендеру - СБУ

Скріншот з сайту прозорро про терміни оголошення тендеру

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень. Це тендер на закупівлю 33 легкових автомобілів Toyota Corolla за 16 170 000 гривень, а також 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривень.

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Олександра Якушева.

До цього Зеленський вніс у парламент законопроект про реформу СБУ.

Крім того, на початку березня Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобіля, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у період карантину оголосило тендер на закупівлю послуг з письмового перекладу з іноземних мов за 7,1 млн гривень.

Більше новин про: СБУ Тендер автомобілі Державні закупівлі

Карантин не перешкода: НАБУ хоче купити тактичні о...
У Луценка хочуть купити алкотестери на 36 тис. гри...
За перший тиждень карантину українці почали масово...
Зеленський провів кадрові перестановки в керівницт...
Кількість заражених у Києві зросла до 47 осіб, — Кличко
Кабмін готує заходи для недопущення зростання цін на продукти і товари першої необхідності, - Зеленський
Новини
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень 23:40
Всього 196. За день в Україні стало більше на 40 осіб, хворих на коронавірус 22:55
Сергій Сидоренко: Зеленський хоче незаконно закрити кордони для поверення громадян України 22:05 Думка
Коронавірус підтвердили у ще 11 жителів Тернопільщини 21:28
більше новин
Всього 196. За день в Україні стало більше на 40 осіб, хворих на коронавірус 22:55
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
більше новин
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
більше новин
145 українських військових перебувають в ізоляції через спалах коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok