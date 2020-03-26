СБУ після введення карантину оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 11 млн гривень

Служба безпеки України після введення карантину, який триватиме мінімум до 24 квітня, оголосила ще один тендер на закупівлю 17 автомобілів за 10,8 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошений 23 березня.

Відомо, що СБУ хоче купити 12 звичайних автомобілів Renault Duster, один Renault Kadjar, два повнопривідних Renault Duster і два мікроавтобуса FORD.

Тендерні пропозиції закриваються 24 квітня.

Очікувана вартість 10 825 000 гривень.

Ізкриншот з сайту прозорро про замовника тендеру - СБУ

Скріншот з сайту прозорро про терміни оголошення тендеру

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень. Це тендер на закупівлю 33 легкових автомобілів Toyota Corolla за 16 170 000 гривень, а також 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривень.

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Олександра Якушева.

До цього Зеленський вніс у парламент законопроект про реформу СБУ.

Крім того, на початку березня Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобіля, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у період карантину оголосило тендер на закупівлю послуг з письмового перекладу з іноземних мов за 7,1 млн гривень.