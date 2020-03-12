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12 марта 2020, четверг, 20:08 82
Силовые структуры 2020-03-12T20:08:27+02:00
Українські Новини
Зеленский внес в Раду новый закон об усовершенствовании СБУ

Зеленский внес в Раду новый закон об усовершенствовании СБУ

Елизавета Кесельман
СБУ, Законопроект, Владимир Зеленский, Иван Баканов
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

10 марта Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "№3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины", обеспечивающий системные нововведения.

Глава СБУ Иван Баканов поддержал закон, заявив, что это позволит украинской спецслужбе перейти на качественно иной формат в своей деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем приобретает новую актуальность. Это не просто законодательное вопрос, а возможности для более эффективной работы Службы и, как следствие, улучшение безопасности всего государства ", - заявил Баканов.

Баканов добавил, что считает законопроект сбалансированным, поскольку он учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

В частности, законопроектом предлагаются изменения в части правовой регламентации деятельности Службы безопасности Украины, а именно: 

  • закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечение;
  • четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий в соответствии с современными вызовами, реальными и потенциальными угрозами государственной безопасности Украины;
  • внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности, а также расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы.
  • Также документом предлагается оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности Украины, способной обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы государственной безопасности Украины.
  • Предлагается и внедрение полного поэтапного прекращения комплектования Службы безопасности Украины военнослужащими и обеспечение ее постепенного превращения в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями; осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников Службы безопасности Украины; обновление и детализацию положений ЗУ "О национальной безопасности Украины".

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов.

Также глава СБУ Баканов ранее отчитался в Раде о работе спецслужб.

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