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20 марта 2020, пятница, 11:24 145
Политика 2020-03-20T11:45:02+02:00
Українські Новини
Полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен

Полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен

Кира Молчанова
Украинская полиция, Автомобили, Тендер, Закупки, Полицейский автомобиль
Нацполиция. Фото: Информатор
Нацполиция. Фото: Информатор

Национальная полиция, которая сейчас активно составляет протоколы за нарушение карнтина, объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 4 лота.

  • 1 лот — 12 микроавтобусов спецназначения за 9,578 млн гривен (798 тыс. гривен штука).
  • 2 лот —12 легковых авто типа универсал за 4,7 млн гривен (391,7 тыс. гривен штка).
  • 3 лот —7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 6,286 млн гривен (898 тыс. гривен штука).
  • 4 лот —600 легковых автомобилей типа кроссовер за 255,36 млн гривен (425,6 тыс. гривен штука).

Тендер объявлен 4 марта, конечный срок подачи заявок —20 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция планирует увеличить количество полицейских офицеров общины с 251 до 3,2 тыс.

В мае 2019 года Нацполиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.

Также полиция запустила спецгруппы для противодействия насилию в семьях участников боевых действий.

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