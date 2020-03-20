Полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен

Национальная полиция, которая сейчас активно составляет протоколы за нарушение карнтина, объявила тендер на закупку 622 легковых автомобиля, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 4 лота.

1 лот — 12 микроавтобусов спецназначения за 9,578 млн гривен (798 тыс. гривен штука).

2 лот —12 легковых авто типа универсал за 4,7 млн гривен (391,7 тыс. гривен штка).

3 лот —7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 6,286 млн гривен (898 тыс. гривен штука).

4 лот —600 легковых автомобилей типа кроссовер за 255,36 млн гривен (425,6 тыс. гривен штука).

Тендер объявлен 4 марта, конечный срок подачи заявок —20 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция планирует увеличить количество полицейских офицеров общины с 251 до 3,2 тыс.

В мае 2019 года Нацполиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.

Также полиция запустила спецгруппы для противодействия насилию в семьях участников боевых действий.