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25 марта 2020, среда, 15:26 389
Силовые структуры 2020-03-25T15:29:30+02:00
Українські Новини
НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен

НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен

Валерия Драгомирова
Карантин, Тендер, Перевод, НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в период карантина, который продлили до 24 апреля, объявило тендер на закупку услуг по письменному переводу с иностранных языков за 7,1 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 17 марта, то есть на 6-й день карантина.

НАБУ хочет закупить услуги по письменному переводу с 34 языков, в частности английского, иврита, македонского, персидского, сербскохорватского, японского и китайского.

Ожидаемая стоимость услуг 7 110 901 гривна.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку услуг по ремонту фасадов своего здания в Киеве в период карантина за 5,6 млн гривен.

Кроме того, НАБУ хочет купить тактические очки почти за 0,2 млн гривен. 

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.

Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.

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