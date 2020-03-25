НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в период карантина, который продлили до 24 апреля, объявило тендер на закупку услуг по письменному переводу с иностранных языков за 7,1 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.



Тендер объявлен 17 марта, то есть на 6-й день карантина.



НАБУ хочет закупить услуги по письменному переводу с 34 языков, в частности английского, иврита, македонского, персидского, сербскохорватского, японского и китайского.



Ожидаемая стоимость услуг 7 110 901 гривна.



Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку услуг по ремонту фасадов своего здания в Киеве в период карантина за 5,6 млн гривен.



Кроме того, НАБУ хочет купить тактические очки почти за 0,2 млн гривен.



Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.



Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.