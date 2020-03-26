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  • Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом
26 марта 2020, четверг, 22:54 596
Политика 2020-03-26T22:55:07+02:00
Українські Новини
Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом

Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом

Кира Молчанова
Статистика, МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 196.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Согласно сообщению Минздрава, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

За сутки выявлено 40 новых случаев.

Как сообщали Українськi Новини, за сегодня, 26 марта, в Тернопольской области подтвердили 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

За это же время в Киеве зафиксировали 7 новых случаев, и всего в столице стало 47 зараженных.

Тем временем, в Черновицкой области, где еще сегодня утром было больше всего случаев заражения коронавирусом, официально подтвердили три случая выздоровления от Covid-19.

В Центральной Азии инфекция COVID-19 только начинает набирать обороты. В четверг, 26 марта в Казахстане зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Тем временем, испанские врачи рассказывают о катастрофическим положении с коронавирусом в стране.

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