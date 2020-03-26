Всього 196. За день в Україні стало більше на 40 осіб, хворих на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 40 осіб до 196. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19", — сказано в ньому. Станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Згідно з повідомленням МОЗ, з них 5 летальних, 1 пацієнт видужав. За добу виявлено 40 нових випадків. Як повідомляли Українські Новини за сьогодні, 26 березня, у Тернопільській області підтвердили 11 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Тим часом, у Чернівецькій області, де ще сьогодні вранці було найбільше випадків зараження коронавірусом, офіційно підтвердили три випадки одужання від Covid-19. В Центральній Азії інфекція COVID-19 тільки починає набирати обертів. У четвер, 26 березня в Казахстані зафіксували першу смерть від коронавірусу. Тим часом іспанські лікарі розповідають про катастрофічне положення з коронавірусом в країні.