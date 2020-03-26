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26 марта 2020, четверг, 19:31 125
Общество 2020-03-26T19:33:11+02:00
Українські Новини
Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко

Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Кличко, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве количество зараженных коронавирусом за день выросло с 40 до 47 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", — говорится в сообщении мэра.

Заболели четыре женщины от 22 до 39 лет, двое мужчин — 48 и 62 лет и десятилетний мальчик.

Двоих пациентов доставили в Александровскую больницу, а остальные находятся дома на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, утром Минздрав сообщал о 156 зараженных коронавирусом.

Тем временем, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.

От коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

По словам мэра столицы, коммунальные службы Киева регулярно осуществляют дезинфекцию многоквартирных домов — а еще транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты.

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