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26 марта 2020, четверг, 10:13 517 Инфографика
Медицина 2020-03-26T10:44:29+02:00
Українські Новини
В Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении, - Минздрав

В Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении, - Минздрав

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса, Смертность от коронавируса, статистика коронавируса, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в мире коронавирусом заболели более 156 тысяч человек, в Украине по состоянию на 10:00 зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении.

Коронавирус обнаружили в таких областях:

  • Винницкая область - 1 случай;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Запорожская область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев - 34 случая;
  • Киевская область - 24 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1 случай;
  • Одесская область - 4 случая;
  • Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;
  • Черкасская область - 2 случая.

По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи.

Ранее сообщалось о том, что девушка из Ирпеня, которая заболела корнавирусом, родила здорового мальчика.

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