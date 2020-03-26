В Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении, - Минздрав

В то время, как в мире коронавирусом заболели более 156 тысяч человек, в Украине по состоянию на 10:00 зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины. "По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении. Коронавирус обнаружили в таких областях: Винницкая область - 1 случай; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Запорожская область - 7 случаев; Житомирская область - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев; г. Киев - 34 случая; Киевская область - 24 случая; Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1 случай; Одесская область - 4 случая; Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный; Херсонская область - 1 случай; Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая; Черкасская область - 2 случая. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи. Ранее сообщалось о том, что девушка из Ирпеня, которая заболела корнавирусом, родила здорового мальчика.