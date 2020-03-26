В Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении, - Минздрав

В то время, как в мире коронавирусом заболели более 156 тысяч человек, в Украине по состоянию на 10:00 зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении.

Коронавирус обнаружили в таких областях:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случаев;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;

г. Киев - 34 случая;

Киевская область - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 4 случая;

Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;

Черкасская область - 2 случая.

По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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