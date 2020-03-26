В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса

По сравнению с Европой, где смертность от коронавируса находится на своем пике, в Центральной Азии инфекция COVID-19 только начинает набирать обороты. В четверг, 26 марта в Казахстане зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, передает местное издание zakon.kz.

Отмечается, что это первая смерть от коронавируса в странах Центральной Азии.

Всего в Казахстане подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом.

"К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата", - заявил Абаев.

Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по медицинским показаниям погибшей.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле из-за нарастания эпидемии закрыли на въезд и выезд туристическую столицу страны, город Эйлат.

Кроме того, в Индии творится беспредел: десятки тысяч туристов находятся в опасности из-за дискриминации и обвинений в распространении вируса, а власти запретили людям выходить из своих домов даже при наличии весомой причины.