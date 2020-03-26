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26 марта 2020, четверг, 21:28 188
Общество 2020-03-26T21:34:05+02:00
Українські Новини
Коронавирус подтвердили у еще 11 жителей Тернопольщины

Коронавирус подтвердили у еще 11 жителей Тернопольщины

Кира Молчанова
Тернополь, Тернопольская область, коронавирус в Украине, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За сегодня, 26 марта, в Тернопольской области подтвердили 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это больше, чем в Киеве, где за сегодня диагноз подтвердили для 7 жителей.

Об этом сообщает официальный канал Тернопольского штаба для борьбы с COVID-19.

Всего в области сейчас 26 случаев заболевания. Почти все они (23 человека) — жители Монастырского района. Там же зафиксирован первый в области летальный случай.

Сообщается, что COVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырского района. Они находятся в Тернопольской городской детской больнице.

Один из зараженных — житель города Залещики. Мужчине 57 лет. Он находится в Тернопольской больнице скорой помощи.

Еще один больной — житель города Тернополь. Мужчине 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

Еще один пациент — житель Золотого Потока Бучацкого района.

Как сообщали Українські Новини, утром Минздрав сообщал о 156 зараженных коронавирусом.

Тем временем, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.

От коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

По словам мэра столицы, коммунальные службы Киева регулярно осуществляют дезинфекцию многоквартирных домов — а еще транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты.

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