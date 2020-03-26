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26 марта 2020, четверг, 14:37 1418
Общество 2020-03-26T15:42:56+02:00
Українські Новини
В Киеве дезинфицируют более 11 тысяч многоэтажек, - Кличко

В Киеве дезинфицируют более 11 тысяч многоэтажек, - Кличко

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, дезинфекция, Дезинфекция транспорта, Дезинфекция жилых домов
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальные службы столицы регулярно осуществляют дезинфекцию многоквартирных домов - а еще транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты. В Киеве их - около 11 с половиной тысяч. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Руководствуясь рекомендациями, которые мы получаем от китайских врачей, мы осуществляем регулярную дезинфекцию жилых домов столицы. Напомню, в Киеве их - около 11 с половиной тысяч. Восемь с половиной находятся в коммунальной собственности, - сказал Кличко. - Но, мы пошли на встречу всем ОСМД и предоставили управляющим компаниям дезинфицирующие средства и средства защиты, костюмы для дворников. На это из городского бюджета выделили 23 млн гривен. Обработку осуществляют дворники. Они получили необходимое оборудование и дезинфицирующие средства, которыми обрабатывают лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила в жилых домах", - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что дворники обрабатывают детские и спортивные площадки, пользование которыми город запретил до улучшению ситуации. Запрет касается всех площадок, расположенными в парках, скверах и на придомовых территориях.

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