Коронавірус підтвердили у ще 11 жителів Тернопільщини

За сьогодні, 26 березня, у Тернопільській області підтвердили 11 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це більше, ніж у Києві, де за сьогодні діагноз підтвердили для 7 жителів. Про це повідомляє офіційний канал Тернопільського штабу для боротьби з COVID-19. Всього в області зараз 26 випадків захворювання. Майже всі вони (23 людини) — жителі Монастириського району. Там же зафіксований перший в області летальний випадок. Повідомляється, що COVID-19 підтверджено у одинадцятирічної дитини і її мами з Монастирського району. Вони знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні. Один із заражених — житель міста Заліщики. Чоловікові 57 років. Він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Ще один хворий — житель міста Тернопіль. Чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і знаходиться на самоізоляції. Ще один пацієнт — житель Золотого Потоку Бучацького району. Як повідомляли Українські Новини, вранці МОЗ повідомляло про 156 заражених коронавірусом. Тим часом, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус. Також в Україні вже випробовують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу. Від коронавірусної хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19. За словами мера столиці, комунальні служби Києва регулярно здійснюють дезінфекцію багатоквартирних будинків — а ще транспорт, пішохідні переходи, дороги, під'їзди та ліфти.