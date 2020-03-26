Коронавірус підтвердили у ще 11 жителів Тернопільщини

За сьогодні, 26 березня, у Тернопільській області підтвердили 11 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це більше, ніж у Києві, де за сьогодні діагноз підтвердили для 7 жителів.

Про це повідомляє офіційний канал Тернопільського штабу для боротьби з COVID-19.

Всього в області зараз 26 випадків захворювання. Майже всі вони (23 людини) — жителі Монастириського району. Там же зафіксований перший в області летальний випадок.

Повідомляється, що COVID-19 підтверджено у одинадцятирічної дитини і її мами з Монастирського району. Вони знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні.

Один із заражених — житель міста Заліщики. Чоловікові 57 років. Він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги.

Ще один хворий — житель міста Тернопіль. Чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і знаходиться на самоізоляції.

Ще один пацієнт — житель Золотого Потоку Бучацького району.

Як повідомляли Українські Новини, вранці МОЗ повідомляло про 156 заражених коронавірусом.

Тим часом, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також в Україні вже випробовують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу.

Від коронавірусної хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

За словами мера столиці, комунальні служби Києва регулярно здійснюють дезінфекцію багатоквартирних будинків — а ще транспорт, пішохідні переходи, дороги, під'їзди та ліфти.