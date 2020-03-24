В Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса, - Минздрав

После того, как Китай передал Украине до 23 марта 10,4 млн тестов и миллион масок, министерство здравоохранения ожидает начало серийного производства отечественных тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"В Украине зарегистрированы 3 отечественных производителя, 2 из них уже предоставляют свои тест-системы для ПЦР-диагностики, они апробируются в наших лабораториях вирусологических. Из института Академии наук уже первые тест-системы доставлены в Житомирский областной лабораторный центр, где они также будут исследоваться. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы можем выйти на серийное производство и у государства есть средства, чтобы закупать тест-системы у отечественного производителя", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине действует карантин и введен режим ЧС в некоторых областях. По состоянию на утро 23 марта лабораторно подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из которых - летальные. При этом Киев лидирует по количеству инфицированных.