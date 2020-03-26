Зарегистрированных случаев COVID-19 уже почти полмиллиона. Данные коронавируса на 26 марта

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных, от коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В Италии за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека. В Испании за это время зарегистрировали 656 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 247 смертей от коронавируса, Франция – 231, Иран – 143, Нидерланды – 80, Бельгия – 56, Германия – 47, Великобритания – 43.

С начала распространения короновирусной болезни в Италии от нее умерли 7503 человека, в Испании – 3647, Китае – 3287, Иране – 2077, Франция – 1331 и 1027 случаев в США.

После Китая лидером по количеству людей, которые выздоровели, является Иран – 9625 человек. За ним следует Италия (9362), Испания (5367), Франция (3900), Южная Корея (3730) и Германия (3547).

В США за все время насчитали 66 782 случая заражения. Побороли болезнь только 394 человека.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии, смертность в стране все еще высокая.



Тем временем, у трети больных COVID-19 не проявляются симптомы.