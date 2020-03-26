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26 марта 2020, четверг, 11:15 54
Медицина 2020-03-26T11:15:42+02:00
Українські Новини
НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус

НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус

Анна Рудык
Кабмин, НАНУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Тест на коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

Кабинет Министров выделил 350 тыс. гривен Институту молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук (НАНУ) на создание и производство тест-систем для диагностики коронавируса, новую партию которых недавно получила Украина от Китая.

Об этом говорится в сообщении службы вице-премьер-министра, передают Українські Новини.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что тест-система, разработанная Институтом молекулярной биологии и генетики НАНУ, уже прошла регистрацию в Украине, и первая партия изготовлена в количестве 600 комплектов.

Пройденная регистрация украинской тест-системы для диагностики коронавируса на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%.

Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Также Українські Новини писали, как проводят тест на коронавирус.

Тем временем в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.

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