НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус

Кабинет Министров выделил 350 тыс. гривен Институту молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук (НАНУ) на создание и производство тест-систем для диагностики коронавируса, новую партию которых недавно получила Украина от Китая.

Об этом говорится в сообщении службы вице-премьер-министра, передают Українські Новини.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что тест-система, разработанная Институтом молекулярной биологии и генетики НАНУ, уже прошла регистрацию в Украине, и первая партия изготовлена в количестве 600 комплектов.

Пройденная регистрация украинской тест-системы для диагностики коронавируса на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%.

Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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Тем временем в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.