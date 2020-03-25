Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных

В Украине 25 марта по состоянию на 22:30 подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а в мире коронавирусом заболело более 400 тыс. человек. За сутки выявлено 32 новых случая. Об этот сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", - говорится в сообщении.

Из 145 случаев заражения коронавирусом 5 летальных, а один пациент уже выздоровел.

Случаи выявлено:

Винницкая обл.- 1 в течение суток;

Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 в течение суток;

Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Тем временем, Министерство здравоохранения сообщает, что 5 летальный случай зафиксировали в Ивано-Франковской области. Умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусной инфекцией. Она долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам.

Коронавирус COVID-19 у нее был лабораторно подтвердили уже после смерти.

Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Как защитить себя от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от Covid-19. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика.

Также 25 марта от коронавируса умерла женщина из Сумской области и мужчина из Тернопольской.