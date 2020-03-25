Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных

В Украине 25 марта по состоянию на 22:30 подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а в мире коронавирусом заболело более 400 тыс. человек. За сутки выявлено 32 новых случая. Об этот сообщает Центр общественного здоровья Украины. "По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", - говорится в сообщении. Из 145 случаев заражения коронавирусом 5 летальных, а один пациент уже выздоровел. Случаи выявлено: Винницкая обл.- 1 в течение суток; Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток; Днепропетровская обл. - 2; Донецкая обл. - 1; Житомирская обл. - 2 (1 летальный) Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток; Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных) Киев - 34, из них 3 в течение суток; Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток; Луганская обл. - 1 в течение суток; Львовская обл. - 2; Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток; Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный) Херсонская обл. - 1 в течение суток; Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток; Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток. Тем временем, Министерство здравоохранения сообщает, что 5 летальный случай зафиксировали в Ивано-Франковской области. Умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусной инфекцией. Она долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Коронавирус COVID-19 у нее был лабораторно подтвердили уже после смерти. Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести. Как защитить себя от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от Covid-19. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика. Также 25 марта от коронавируса умерла женщина из Сумской области и мужчина из Тернопольской.