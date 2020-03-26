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26 березня 2020, четвер, 19:31 6
Суспільство 2020-03-26T20:30:03+02:00
Українські Новини
Кількість заражених у Києві зросла до 47 осіб, — Кличко

Кількість заражених у Києві зросла до 47 осіб, — Кличко

Кира Молчанова
КГГА, Віталій Кличко, Київ, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві кількість заражених коронавірусом за день виросла з 40 до 47 осіб. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", — йдеться в повідомленні мера.

Захворіли чотири жінки від 22 до 39 років, двоє чоловіків — 48 і 62 років і десятирічний хлопчик.

Двох пацієнтів доставили в Олександрівську лікарню, а інші знаходяться вдома на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, вранці МОЗ повідомляв про 156 заражених коронавірусом.

Тим часом, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також в Україні вже випробовують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу.

Від коронавірусної хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

За словами мера столиці, комунальні служби Києва регулярно здійснюють дезінфекцію багатоквартирних будинків — а ще транспорт, пішохідні переходи, дороги, під'їзди та ліфти.

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Кількість заражених у Києві зросла до 47 осіб, — Кличко
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