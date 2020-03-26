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26 марта 2020, четверг, 12:15 1449
Общество 2020-03-26T12:52:10+02:00
Українські Новини
В Украине первый случай коронавируса у военного

В Украине первый случай коронавируса у военного

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

В Киеве уже 40 случаев заражения коронавирусом, которым заболели уже почти полмиллиона человек по всему миру. Об этом во время брифинга сегодня, 26 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по словам городского главы, всего количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 40 человек.

"В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество людей, которые заболели коронавирусом, увеличилось до 40 человек. Сегодня мы получили от государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровскую больницу, один из пациентов находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий направлен в военный госпиталь", - сказал Кличко.

Также он отметил, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестированы 1 437 киевлян. А Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на коронавирус еще более 30 человек.

Как сообщали Українські Новини, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.

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В Украине первый случай коронавируса у военного
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