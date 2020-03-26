Известный российский писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

В то время, как коронавирус подтвердили у российского артиста и певца Льва Лещенко, инфекцией COVID-19 заразился 63-летний российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Об этом он написал в Facebook.

Свое заболевание писатель описал, как "модную болезнь":

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", — сообщил писатель.

Скриншот: facebook.com/borisakunin

Писатель призвал читателей и поклонников быть осторожными, добавив, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом.

Тем временем, коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".

Также актер Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню.

Кроме того, у принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение новым коронавирусом.

Экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, но подтвердить этого не может потому что в Швеции тесты на COVID-19 делаются только в крайних случаях.