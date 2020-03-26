Известный российский писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

В то время, как коронавирус подтвердили у российского артиста и певца Льва Лещенко, инфекцией COVID-19 заразился 63-летний российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Об этом он написал в Facebook. Свое заболевание писатель описал, как "модную болезнь": "Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", — сообщил писатель. Скриншот: facebook.com\/borisakunin Писатель призвал читателей и поклонников быть осторожными, добавив, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Как сообщали Українські Новини, осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом. Тем временем, коронавирусом заразился актер из "Игры престолов". Также актер Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню. Кроме того, у принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение новым коронавирусом. Экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, но подтвердить этого не может потому что в Швеции тесты на COVID-19 делаются только в крайних случаях.