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26 марта 2020, четверг, 14:31 1276
Мир 2020-03-26T15:35:17+02:00
Українські Новини
У российского артиста Льва Лещенко диагностировали коронавирус, – СМИ

У российского артиста Льва Лещенко диагностировали коронавирус, – СМИ

Елизавета Кесельман
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Лев Лещенко. Фото: Википедия
Лев Лещенко. Фото: Википедия

У советского и росийского артиста Льва Лещенко, который еще вчера обратился со своей супругой в больницу с воспалением легких, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

В частности, начиная со вчерашнего дня артист находится в реанимации. Согласно информации ведомства, у него обнаружены положительные результаты анализов на коронавирус.

Скриншот: t.me/breakingmashСкриншот: t.me/breakingmash

Также представитель певца диагноз пока не подтверждает, официального заявления тоже нет.

Как сообщали Українські Новини, ранее у замглавы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили коронавирус.

Кроме того, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера.

Также коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании. 

Тем временем у принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение инфекцией COVID-19.

Более того, в мире впервые зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса

Также сообщалось о том, что у трети больных коронавирусной инфекцией симптомы не проявляются.

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