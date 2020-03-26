У российского артиста Льва Лещенко диагностировали коронавирус, – СМИ

У советского и росийского артиста Льва Лещенко, который еще вчера обратился со своей супругой в больницу с воспалением легких, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. В частности, начиная со вчерашнего дня артист находится в реанимации. Согласно информации ведомства, у него обнаружены положительные результаты анализов на коронавирус. Скриншот: t.me\/breakingmash Также представитель певца диагноз пока не подтверждает, официального заявления тоже нет. Как сообщали Українські Новини, ранее у замглавы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили коронавирус. Кроме того, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера. Также коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании. Тем временем у принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение инфекцией COVID-19. Более того, в мире впервые зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса. Также сообщалось о том, что у трети больных коронавирусной инфекцией симптомы не проявляются.