Відомий російський письменник Борис Акунін захворів на коронавірус

В той час, як коронавірус підтвердили у російського актора і співака Льва Лещенка, інфекцією COVID-19 заразився 63-річний російський письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі). Про це він написав у Facebook.

Своє захворювання письменник описав, як "модну хвороба":

"Я закинув фб, тому що валяюся з модною хворобою. Малість окріпну – обов'язково поділюся враженнями", — повідомив письменник.

Скріншот: facebook.com/borisakunin

Письменник закликав читачів і шанувальників бути обережними, додавши, що страх перед коронавірусом набагато страшніше самого коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом.

Тим часом, коронавірусом заразився актор з "Гри престолів".

Також актор Джаред Літо нічого не знав про пандемію коронавіруса. Актор пішов на 12 днів у пустелю.

Крім того, у принца Уельського Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, підтвердили зараження новим коронавірусом.

Екоактивістка Грета Тунберг вважає, що заразилася коронавірусом, але підтвердити цього не може, тому що в Швеції тести на COVID-19 робляться тільки в крайніх випадках.