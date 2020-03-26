Відомий російський письменник Борис Акунін захворів на коронавірус

В той час, як коронавірус підтвердили у російського актора і співака Льва Лещенка, інфекцією COVID-19 заразився 63-річний російський письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі). Про це він написав у Facebook. Своє захворювання письменник описав, як "модну хвороба": "Я закинув фб, тому що валяюся з модною хворобою. Малість окріпну – обов'язково поділюся враженнями", — повідомив письменник. Скріншот: facebook.com\/borisakunin Письменник закликав читачів і шанувальників бути обережними, додавши, що страх перед коронавірусом набагато страшніше самого коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом. Тим часом, коронавірусом заразився актор з "Гри престолів". Також актор Джаред Літо нічого не знав про пандемію коронавіруса. Актор пішов на 12 днів у пустелю. Крім того, у принца Уельського Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, підтвердили зараження новим коронавірусом. Екоактивістка Грета Тунберг вважає, що заразилася коронавірусом, але підтвердити цього не може, тому що в Швеції тести на COVID-19 робляться тільки в крайніх випадках.