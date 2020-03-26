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26 марта 2020, четверг, 16:33 2429
Общество 2020-03-26T16:37:43+02:00
Українські Новини
Из 25 заболевших коронавирусом в Киевской области больше всего жителей Обуховского района

Из 25 заболевших коронавирусом в Киевской области больше всего жителей Обуховского района

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Киеве зафиксировали уже 40 случаев заражения COVID-19, по состоянию на четверг, 26 марта, из 25 заболевших коронавирусом  в Киевской области 14 - в Обуховском районе, 4 - в Киево-Святошинском.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Также 2 случая подтверждены в Броварах и по 1 случаю - в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Отмечается, что все заболевшие - взрослые, 9 из которых находятся на стационарном лечении и 15 на амбулаторном (самоизоляции).

Также сообщается, что есть подозрение на заражение в Киевской области у 80 человек: 25 - в Обуховском районе, 18 - в Киево-Святошинском районе, 9 - Броварском районе, 5 - в Ирпене, 4 - в Белой Церкве и Вышгородском районе, 3 - в Фастовском районе, 2 - в Макаровском районе и по 1 - в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось о том, что делать тем, кто не подписал декларацию с семейным врачом.

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