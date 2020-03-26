підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 березня 2020, четвер, 16:37 9
Суспільство 2020-03-26T16:37:19+02:00
Українські Новини
З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району

З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у Києві зафіксували вже 40 випадків зараження COVID-19, станом на четвер, 26 березня, з 25 хворих коронавірусом у Київській області 14 - в Обухівському районі, 4 - у Києво-Святошинському.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Також 2 випадки підтверджені в Броварах і по 1 випадку - у Борисполі, Ставище, Ірпені, Білій Церкві та Білоцерківському районі.

Наголошується, що всі хворі - дорослі, 9 з яких знаходяться на стаціонарному лікуванні та 15 на амбулаторному (самоізоляції).

Також повідомляється, що є підозра на зараження в Київській області у 80 осіб: 25 - в Обухівському районі, 18 - в Києво-Святошинському районі, 9 - Броварському районі, 5 - в Ірпені, 4 - у Білій Церкві та у Вишгородському районі, 3 - у Фастівському районі, 2 - в Макарівському районі та по 1 - у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському районах.

Медичне спостереження встановлено за 230 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко заявив, що у Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 апаратів ШВЛ.

Раніше повідомлялося про те, що робити тим, хто не підписав декларацію з сімейним лікарем.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Зараження коронавірусом Коронавірус в Київській області

В Україні перший випадок коронавірусу у військового
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Новини
Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка, яка продала креветки 16:54
В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус 16:44
З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району 16:37
СЕС ДТЕК витісняють традиційні електростанції на ринку електроенергії, - Герус 16:30
Від коронавірусу в Італії одужав 101-річний чоловік 16:23
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Школа. Фото: pexels
МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція 12:10
В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Великдень і Вербну неділю 18:21
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
більше новин
Вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok