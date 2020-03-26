З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району

В той час, як у Києві зафіксували вже 40 випадків зараження COVID-19, станом на четвер, 26 березня, з 25 хворих коронавірусом у Київській області 14 - в Обухівському районі, 4 - у Києво-Святошинському.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Також 2 випадки підтверджені в Броварах і по 1 випадку - у Борисполі, Ставище, Ірпені, Білій Церкві та Білоцерківському районі.

Наголошується, що всі хворі - дорослі, 9 з яких знаходяться на стаціонарному лікуванні та 15 на амбулаторному (самоізоляції).

Також повідомляється, що є підозра на зараження в Київській області у 80 осіб: 25 - в Обухівському районі, 18 - в Києво-Святошинському районі, 9 - Броварському районі, 5 - в Ірпені, 4 - у Білій Церкві та у Вишгородському районі, 3 - у Фастівському районі, 2 - в Макарівському районі та по 1 - у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському районах.

Медичне спостереження встановлено за 230 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко заявив, що у Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 апаратів ШВЛ.

Раніше повідомлялося про те, що робити тим, хто не підписав декларацію з сімейним лікарем.