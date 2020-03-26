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26 марта 2020, четверг, 14:16 13
Политика 2020-03-26T14:16:46+02:00
Українські Новини
Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ

Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Экспресс-тесты, тесты на коронавирус, Аппарат ИВЛ
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В медицинских учреждениях столицы на сегодняшний день присутствуют 380 аппаратов искусственной вентиляции легких (что это такое - Українські Новини рассказывали здесь), 93 из них - в больницах, которые определили, как опорные для лечения больных COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Он напомнил, что в столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. В случае осложнения эпидемической ситуации город готов развернуть 7000 дополнительных коек.

"В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, - сказал мэр. - В столичных больницах на сегодняшний 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них - в больницах, определенных опорными", - отметил Кличко.

Киев увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции легких на 100 штук до 300.

Ранее сообщалось, что в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая.

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