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26 марта 2020, четверг, 12:43 1123
Общество 2020-03-26T13:02:28+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Киеве: что делать тем, кто не подписал декларацию с семейным врачом

Коронавирус в Киеве: что делать тем, кто не подписал декларацию с семейным врачом

Анна Рудык
Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, карантин в Украине
Семейный врач. Фото: pixabay
Семейный врач. Фото: pixabay

Пациенты, которые не подписали декларации с семейным врачом, все равно имеют право получить медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача по месту проживания. Об этом во время брифинга сегодня, 26 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его словам, несмотря на отсутствие декларации во время карантина пациенты в Киеве должны получать медицинскую помощь по месту проживания.

Однако Кличко отметил, что большое преимущество у тех, кто подписал декларацию. В частности право на бесплатный анализ.

Также те, кто подписал декларацию, могут получать лекарства в рамках программы, которую финансирует город.

"Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобами на высокую температуру, давление, сильную боль, врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. В случае необходимости направит в один из семи определенных лечебных заведений", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус.

Также в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 1124 сообщения о подозрении.

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