В Тернопольской области из-за коронавируса почти 3,5 тыс. человек в самоизоляции

3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания. Об этом Українським Новинам сообщила руководитель тернопольского областного лабораторного центра Минздрава Оксана Чойчук. "3443 человека находятся в самоизоляции", - сказала она. По ее словам, это те люди, которые вернулись из-за границы либо же контактировали с заболевшими. Население Тернопольской области составляет более 1 млн человек. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи. Также в Украине первый случай коронавируса у военного.