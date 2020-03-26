В Тернопольской области из-за коронавируса почти 3,5 тыс. человек в самоизоляции

3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель тернопольского областного лабораторного центра Минздрава Оксана Чойчук.

"3443 человека находятся в самоизоляции", - сказала она.

По ее словам, это те люди, которые вернулись из-за границы либо же контактировали с заболевшими.

Население Тернопольской области составляет более 1 млн человек.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи.

Также в Украине первый случай коронавируса у военного.