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26 марта 2020, четверг, 13:41 115
Общество 2020-03-26T13:49:59+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области из-за коронавируса почти 3,5 тыс. человек в самоизоляции

В Тернопольской области из-за коронавируса почти 3,5 тыс. человек в самоизоляции

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, самоизоляция, коронавирус в Тернополе
Градусник
Градусник

3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель тернопольского областного лабораторного центра Минздрава Оксана Чойчук.

"3443 человека находятся в самоизоляции", - сказала она.

По ее словам, это те люди, которые вернулись из-за границы либо же контактировали с заболевшими.

Население Тернопольской области составляет более 1 млн человек.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини,  в Тернопольской области 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи.

Также в Украине первый случай коронавируса у военного.

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